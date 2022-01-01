Максим Артамонов

Краевой министр территориальной безопасности Виктор Батмазов вышел на работу

Почти месяц назад его госпитализировали

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Виктор Батмазов

Виктор Батмазов
  Константин Долгановский

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов с сегодняшнего вернулся на свой пост после медицинского обследования в госпитале. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Виктор Александрович приступил к работе сегодня. Здоровье в порядке», — пояснили в минтербезе.

Напомним, 18 октября в ведомстве сообщили, что Батмазов проходит медицинское обследование в госпитале, не уточнив, какой у него диагноз. Исполняющим обязанности министра территориальной безопасности тогда стал его первый заместитель Альберт Марданов.

После объявления в стране мобилизации Виктор Батмазов по поручению губернатора выезжал в учебные центры Свердловской и Тюменской областей, куда были отправлены мобилизованные из Прикамья резервисты.

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