Максим Артамонов Краевой министр территориальной безопасности Виктор Батмазов вышел на работу Почти месяц назад его госпитализировали Поделиться Твитнуть

Виктор Батмазов

Константин Долгановский

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов с сегодняшнего вернулся на свой пост после медицинского обследования в госпитале. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе ведомства.



«Виктор Александрович приступил к работе сегодня. Здоровье в порядке», — пояснили в минтербезе.



Напомним, 18 октября в ведомстве сообщили, что Батмазов проходит медицинское обследование в госпитале, не уточнив, какой у него диагноз. Исполняющим обязанности министра территориальной безопасности тогда стал его первый заместитель Альберт Марданов.



После объявления в стране мобилизации Виктор Батмазов по поручению губернатора выезжал в учебные центры Свердловской и Тюменской областей, куда были отправлены мобилизованные из Прикамья резервисты.



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