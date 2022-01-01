Максим Артамонов В Пермском крае за неделю в ДТП погибли шесть человек

Всего за это время полиция зафиксировала более 17 тыс. нарушений ПДД Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Госавтоинспекции Пермского края проанализировали статистику дорожных нарушений на территории региона за минувшую неделю - с 7 по 13 ноября. За это время было зарегистрировано 299 ДТП, в которых погибли шесть человек, 43 человека получили травмы, в том числе двое детей. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

Всего за неделю дорожные полицейские зафиксировали 17 188 нарушений:

- 196 водителей управляли автомобилей состоянии опьянения;

- у 165 человек не было водительского удостоверения;

- 117 водителей нарушили правила перевозки детей;

- 141 водитель привлечен за выезд на встречную полосу движения;

- 633 нарушения, связанных с тонированием автостёкол;

- 633 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам;

- 85 нарушений ПДД допустили водители автобусов.



Кроме того, 854 пешехода нарушили Правила дорожного движения.



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