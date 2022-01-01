Елена Синица Из-за задолженности у жителя Чайковского арестовали производство мебели Размер задолженности составлял 1,4 млн руб. Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Из-за неуплаты долгов по налогам и кредитным платежам у жителя Чайковского арестовали производственное оборудование. Об этом сообщает УФССП России по Пермскому краю.

В отношении мужчины было возбуждено 19 исполнительных производств, размер задолженности составлял около 1,4 млн руб. Так как добровольно мужчина свои долги не оплачивал, приставы начали изучать его имущественное положение. Выяснилось, что он занимается производством мебели и имеет в собственности необходимое для этого оборудование.





Тогда приставы арестовали шесть производственных станков, торцовочную пилу, фрейзер и пылесос для уборки в промышленных помещениях. Если мужчина так и не погасит все свои задолженности, оборудование будет передано на принудительную реализацию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.