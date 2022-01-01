Елена Синица Жители Прикамья отдают почти половину своей зарплаты на ипотечный платёж При этом средний размер ипотечного кредита в регионе составляет 2,6 млн руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае ипотечный платёж составляет 47,6% от средней зарплаты, получаемой на руки. Об этом сообщается в рейтинге РИА Новости.

При этом средний размер ипотечного кредита в регионе составляет 2,6 млн руб., а срок — 269 месяцев, говорится в исследовании.





Только в 10 регионах страны ежемесячный ипотечный платеж не превышает 40% от размера средней зарплаты, получаемой на руки. На первом месте оказался Чукотский автономный округ, где средняя зарплата почти в четыре раза превышает средний ежемесячный платеж (26,8%).





Далее идёт Магаданская область с результатом 29,%. Также хороший уровень соотношения эксперты отмечают в Ямало-Ненецком, Ненецком автономных округах, в Мурманской области и в Камчатском крае (30,5, 32,5, 35,1 и 36% соответственно).





Больше других за ипотеку отдают жители Карачаево-Черкесии (94,2% от зарплаты), Калмыкия (88,5%), Севастополь (85,1%).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.