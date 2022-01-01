Елена Синица Профучастникам рынка ценных бумаг предложили поддержать мобилизованных клиентов Им предложено отменить или снизить плату за обслуживание Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Банк России рекомендовал брокерам, доверительным управляющим, депозитариям и другим участникам рынка ценных бумаг снизить или отменить плату за обслуживание для своих клиентов, которые были мобилизованы в рамках проведения СВО. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.

Также предлагается по уже начисленным комиссиям отложить сроки платежей на более удобные для клиента или не взимать их вообще.





Клиенты должны получить возможность обратиться за такой поддержкой до конца 2023 года. Рассчитывать на эти послабления призванные на службу инвесторы могут в период мобилизации плюс 30 дней.

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