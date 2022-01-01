Число заражённых коронавирусом в Прикамье выросло на 118 человек За сутки два пациента скончались Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора на 13:00 (прм) 13 ноября, за прошедшие сутки в Пермском крае зарегистрировано 118 новых случаев COVID-19.

Госпитализированы восемь человек, 197 местных жителей выздоровели, двое скончались.

Всего с начала пандемии в Прикамье зарегистрировано 446,2 тыс. заражённых инфекцией, летальных исходов — 9 083.

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