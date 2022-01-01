Пермского оппозиционера Константина Окунева будут судить за оскорбление президента Судебное заседание назначено на 16 ноября Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

На бывшего депутата Заксобрания Пермского края, оппозиционера Константина Окунева 3 ноября составлен очередной протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 20.1 КоАП — распространение в Интернете информации, выражающей «неуважение к обществу, государству, государственным символам, Конституции России или органам власти». Об этом на своей страницу Вконтакте сообщил сам Окунев.

Претензии правоохранительных органов на этот раз вызвал пост в соцсети, размещенный политиком 10 сентября и посвящённый выборам. В протоколе сказано, что «запись содержала высказывания, выражающие негативную оценку личностных качеств действующего президента РФ и его личности в целом».

«Протокол был составлен, подписан и направлен в суд Дзержинского района. Заседание назначено на 16 ноября», — сообщил Окунев. Как уточнил сам оппозиционер, это уже пятый по счёту протокол, составленный на него с начала спецоперации.

Напомним, летом этого года Дзержинский райсуд Перми рассмотрел четыре административных дела в отношении Окунева, возбуждённых за неуважение к власти, дискредитацию использования ВС России (два протокола) и использование фотографии с нацистской символикой. По всем эпизодам Окунев признан виновным и оштрафован в общей сложности на 118 тыс. руб. Все четыре решения были обжаловали в кассации. Заседаний по этим делам пока не было.

Кроме того, у Окунева три раза без объяснений блокировали страницу ВКонтакте. В связи с этим он подал иск в Московский суд на Генпрокуратуру.

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