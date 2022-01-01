Президент предложил лишать приобретённого гражданства РФ за фейки о российской армии Поделиться Твитнуть

Владимир Путин

В Государственную думу поступила поправка президента России Владимира Путина к законопроекту о гражданстве. Документ уже был принят в первом чтении, сейчас готовится ко второму.

Поправка расширяет список преступлений, за которые можно лишать приобретённого гражданства России. В частности, в него предлагается внести публичную дискредитацию и распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ и органах государственной власти, публичные призывы к нарушению территориальной целостности России.

Напомним, законопроект «О гражданстве РФ» был внесён в Госдуму в декабре 2021 года. Он сокращает список требований при приёме желающих в российское гражданство.

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