Начат поиск подрядчика для изъятия участков под строительство Северного обхода Перми Срок выполнения работ — 300 дней Поделиться Твитнуть

Дирекция дорожных концессий Пермского края объявила поиск подрядчика для организации мероприятий и подготовки документации, необходимой по изъятию в госсобственность недвижимости, которая попадает в зону строительства автомобильной дороги «Северный обход Перми». Информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчик должен оценить изымаемое имущество и сопроводить заключение соглашений с собственниками земельных участков.

Начальная (максимальная) цена контракта — 20,3 млн руб. Срок выполнения работ — 300 дней.

Напомним, в начале года правительство Пермского края, АО «БТС-Мост» и Газпромбанк заключили трёхстороннее соглашение о сотрудничестве в реализации инвестпроектов в сфере дорог и транспорта с применением механизмов государственно-частного партнёрства (ГЧП) на территории Прикамья, в том числе проекта строительства автомобильной дороги «Северный обход Перми».

Напомним, проект включает в себя строительство дороги протяжённостью более 50 км, девяти развязок и моста через реку Каму, который пройдёт выше КамГЭС по течению. Реализация проекта соединит Западный, Южный и Восточный дорожные обходы Перми в кольцевой маршрут, снизит нагрузку на них и действующие мосты через Каму.

В перспективе Северный обход должен стать частью «Северного широтного коридора», являющегося частью федерального маршрута Северо-Запад — Сибирь».

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