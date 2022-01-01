В Перми выбран подрядчик для строительства дома для полицейских 

Здание появится по ул.Кронштадтской, 37б

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новостройка жилищное строительство

  Константин Долгановский

Подведены итоги конкурса на строительство многоквартирного жилого дома по ул. Кронштадтской, 37б в Перми. Работы выполнит ООО «Селве-Урал». Такие данные опубликованы на портале госзакупок.

Заказчиком строительства выступает ГУ МВД России по Пермскому краю. Оплата работ будет произведена из федерального бюджета.

Всего на конкурс было подано две заявки. Победитель — пермское ООО «Селве-Урал» — построит жильё для сотрудников полиции за 429,1 млн руб. Это начальная (максимальная) цена контракта.

Начаться строительство должно сразу после подписания документов, завершиться — до 31 октября 2024 года.

Согласно конкурсной документации, в одноподъездном жилом доме будет 19 этажей и 133 квартиры: по 57 однокомнатных и двухкомнатных, а также 19 трёхкомнатных.

У здания подрядчик обязуется оборудовать физкультурную площадку, тротуар, установить малые архитектурные формы, провести озеленение.

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