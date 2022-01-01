В Пермь вернулся получивший контузию участник СВО Ветераны Перми встретили Александра Гузенкова на вокзале Поделиться Твитнуть

группа ВК "Сила в братстве-59"

ВКонтакте

Ветераны погранвойск и разведки Перми встретили 12 ноября на железнодорожном вокзале Пермь II военнослужащего пограничных войск Александра Гузенкова. Об этом сообщается в группе «Сила в братстве» ВКонтакте.

Гузенков вернулся из зоны специальной военной операции, где получил контузию.

«Лучше нет ничего, чем такие фотографии на нашем сайте. Добро пожаловать домой, воин!» — написано в посте.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил Центру помощи мобилизованным и инициативе «Помощь здесь. Пермский край» включить в зону внимания военнослужащих, возвращающихся из зоны военных действий с ранениями:

— С территории СВО возвращаются земляки, среди которых есть люди с ранениями и инвалидностью. Многим из них необходима помощь, в том числе в реабилитации — со стороны медиков, психологов, а также по линии военкоматов и др. Важно, чтобы вопросы и этих наших земляков мы также решали.









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