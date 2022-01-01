Куратор пермского центра помощи мобилизованным рассказал о поездке в учебные центры Елани и Тюмени Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В telegram-канале «Прикамские витязи» опубликовано короткое видео, на котором куратор пермского центра помощи мобилизованным Константин Строгий, находясь в Тюмени, кратко рассказал об итогах своей поездки в учебные центры этого города и Елани Свердловской области, где проходят слаживание пермяки.

Строгий рассказал, что военнослужащим жителям Прикамья доставлены и переданы посылки из двух территорий края и региона в целом. Он также поблагодарил организацию «Добровольцы Донбасса» за предоставленный транспорт для перевозки груза.

«Мы начали акцию «Солдатская посылка», по возможности будем её продолжать, если получится, привезём и новогодние посылки», — отметил Строгий.

Ранее сообщалось, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил Константину Строгому съездить в учебные военные центры в Елани, проверить как идёт боевое слаживание, понять потребности наших мобилизованных.

«А они меняются — вопросы о вещах и экипировке отступают на второй план, теперь есть запросы на всё, что необходимо для слаженной работы подразделений уже в зоне СВО», — пояснил тогда глава региона.

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