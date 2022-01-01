Максим Артамонов Новый координатор центра помощи мобилизованным пермякам 9 ноября едет в Елань и Тюмень Константин Строгий должен «понять потребности» резервистов Поделиться Твитнуть

Telegram-канал Дмитрия Махонина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём telegram-канале сообщил, что поручил координатору центра помощи мобилизованным пермякам Константину Строгому съездить в учебные военные центры в Елани (Свердловской области) и Тюмени. Поездка начнётся 9 ноября.

«Проверит [Константин Строгий], как идёт боевое слаживание, поймет потребности наших мобилизованных. А они меняются — вопросы с вещами и экипировкой отступают на второй план, теперь есть запросы на всё то, что необходимо для слаженной работы подразделений уже в зоне СВО», — пояснил чиновник.

Махонин также отметил, что Строгий приступил к координации единого центра помощи мобилизованным не случайно. Это связано с тем, что он — «офицер с боевым опытом, служил в «горячих точках», много лет работал в правоохранительных органах, грамотный юрист».

Единый центр помощи мобилизованным и их семьям находится пермском Доме офицеров. В нём работает общий пункт сбора гуманитарной помощи со всего региона. По словам губернатора, в ближайшее время там же будут организованы консультации представителей военкомата и минсоцразвития края.

Напомним, Константин Строгий был назначен куратором недавно созданного единого центра помощи мобилизованным на прошлой неделе. Этот центр был создан властями в рамках губернаторского проекта «Помощь здесь. Пермский край». Прежним куратором помощи мобилизованным пермякам был глава краевого минтербеза Виктор Батмазов, который по поручению губернатора Пермского края также побывал в учебных центрах в Свердловской и Тюменской области. После этого он оказался в больнице.

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