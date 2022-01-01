Глава следкома Александр Бастрыкин поручил проверить органы опеки в Перми Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о проверке правомочности действий органов опеки в Перми.

Как уточнили в следкоме региона, в эфире одного из телеканалов была озвучена информация о том, что в Пермском крае женщина не может заниматься воспитанием дочери из-за инвалидности, и опекуном несовершеннолетней стала её бабушка. Однако внучка начала пропускать уроки в лицее и бабушки через суд лишили статуса опекуна. В настоящее время девочка изъята из семьи и находится в реабилитационном центре.

СКР поручено дать правовую оценку работы органов опеки.

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