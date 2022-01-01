Андрей Стрельцов
«Амкар» в последнем матче года разгромил дубль «Урала»
В ворота соперника «красно-чёрные» забили четыре гола
В чемпионате второй лиги, где выступает пермский «Амкар», наступает зимний перерыв. Последнюю игру в этом году пермские футбольный клуб провёл на своём поле.
В принципиальном матче был обыгран ФК «Урал-2» из Екатеринбурга. Преимущество хозяев поля было очевидно и к концу игры они вели в счёте 4:0. Голы забили Наиль Замалиев, дважды Евгений Тюкалов и Иван Маркелов. К тому же вратарь «Амкара» Платон Захарчук сумел отбить пенальти. Гости сумели отличится лишь в концовке встречи.
Перерыв в чемпионате Второй лиги продлится до апреля 2023 года.
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