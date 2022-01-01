В Пермском крае на следующей неделе может похолодать до -18 градусов
Пик холода придётся на среду
По данным специалистов проекта «Метеоролог.и.я», похолодание на следующей неделе в Пермском крае может быть весьма серьёзным.
Согласно ожидаемым сценариям, волна холода начнёт распространяться в регионе с вечера воскресенья и достигнет пика к среде, 16 ноября. В эти сутки в разных районах столбики термометров могут показать -13...-18 градусов.
Ранее в Пермском ЦГМС сообщали, что тёплая погода в Прикамье продержится до конца воскресенья, 13 ноября. В понедельник, 14 ноября, температурный фон понизится и составит ночью и днём −7…−2 градусов.
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