В Пермском крае на следующей неделе может похолодать до -18 градусов Пик холода придётся на среду Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным специалистов проекта «Метеоролог.и.я», похолодание на следующей неделе в Пермском крае может быть весьма серьёзным.

Согласно ожидаемым сценариям, волна холода начнёт распространяться в регионе с вечера воскресенья и достигнет пика к среде, 16 ноября. В эти сутки в разных районах столбики термометров могут показать -13...-18 градусов.

Ранее в Пермском ЦГМС сообщали, что тёплая погода в Прикамье продержится до конца воскресенья, 13 ноября. В понедельник, 14 ноября, температурный фон понизится и составит ночью и днём −7…−2 градусов.

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