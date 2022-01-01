Расследование убийства семьи с ребёнком в Пермском крае взято на контроль в центральном аппарате СКР Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о комплексе следственных действий и экспертиз, проводимых для установления всех обстоятельств преступления.

Напомним, днём 10 ноября 2022 года в городе Осе Пермского края было совершено тройное убийство: 30-летнего местного жителя, его жены и их четырёхлетнего сына. Предполагаемый убийца — 25-летний мужчина — покончил с собой.

По данному факту региональным следственным управлением возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «а» и «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего).

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