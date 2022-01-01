За сутки в Пермском крае коронавиурсом заразились ещё 130 человек Один пациент скончался Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 130 новых случаев COVID-19.

В больницы попали 24 местных жителя, один пациент скончался. Выздоровели 102 человека.

Всего с начала пандемии в крае официально болели коронавирусом 446 082 человека, от инфекции и её осложнений умер 9 081 местный житель.

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