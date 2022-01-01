В Перми полиция оцепила многоэтажный дом из-за кражи денег Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Вечером 11 ноября полицейские наряды оцепили жилой многоэтажный дом по ул. Карпинского, 107. Об этом сообщает портал properm.ru. В МВД изданию пояснили, что оцепление связано с преступлением, а именно хищением средств.

На первом этаже здания расположены магазины, аптека и помещение с банкоматами. Где именно произошла кража, в полиции не ответили, добавив лишь, что сейчас сотрудники занимаются установлением и задержанием лиц, причастных к совершённому хищению.

Возбуждено уголовное дело.

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