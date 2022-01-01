Строительством десятиэтажного дома на ул. Белозёрской в Перми займётся ПЗСП Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подведены итоги открытого аукциона на право заключения договора аренды участка земли, расположенного по ул. Белозёрской, 26 в Перми. Как сообщили в городском департаменте земельных отношений, победителем признано АО «ПЗСП».

С компанией будет заключен договор аренды на сумму 4,7 млн руб. — это начальная цена лота. Срок аренды — 5,5 лет.

Участок расположен в Орджоникидзевском районе, его площадь 6,2 тыс. кв. м. По Правилам землепользования и застройки площадка находится в зоне Ж-1 — многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка, разрешающей строительство домов высотой до 10 этажей.

До конца года в Перми состоятся аукционы еще по трём участкам, предназначенным для строительства многоквартирных домов.

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