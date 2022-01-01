Суд обязал администрацию Перми взять на учёт бесхозные теплосети в центре города Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Ленинском райсуде Перми вынесено решение по иску прокурора района к администрации города и Департаменту ЖКХ. На чиновников возложили обязанность принять на учёт бесхозяйные транзитные сети теплоснабжения под домами от ул. Пермская, 57 до ул. Ленина,50А.

Основанием обращения в суд явились результаты прокурорской проверки. В ходе надзорных мероприятий установлено, что данные объекты коммунального хозяйства не имели собственника и обслуживающей организации, а отсутствие контроля за техническим состоянием теплосетей может повлечь неблагоприятные последствия и для жителей, и для имущества.

Решение суда в законную силу пока не вступило. В пресс-службе прокуратуры отметили, что надзорный орган проконтролирует фактическое исполнение судебного акта.

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