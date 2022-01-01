Максим Артамонов В эту субботу пермяков приглашают на орнитологическую экскурсию на Красаве Участие бесплатное, регистрироваться не надо Поделиться Твитнуть

Сообщество «Бёрдинг в Перми» и региональное отделение Всероссийского Общества охраны природы приглашают пермяков 12 ноября на орнитологическую экскурсию в Пермский район.

Организаторы рекомендуют участникам одеваться теплее (будут остановки с наблюдением), с собой чай и сменную обувь — она нужна из-за глинистой дороги. Также участникам советуют брать бинокли и фотоаппараты. Сама экскурсия пройдёт на Красавинских прудах.

Участие бесплатное, предварительной регистрации не требуется.

Экскурсия начнётся 11:00 в субботу. Сбор участников — на остановке «Хмели» (в сторону из города).





Бёрдинг (от англ.вird — птица), или наблюдение за птицами, — это одно из популярных хобби в мире.





В Перми в сентябре 2019 года состоялись первые соревнования по спортивной орнитологии (бёрдингу). Их организовали ученики пермской школы №132 Перми (туристами — эковолонтерами МАУ ДО «ДСДЮ «Прикамье»), чтобы объединить всех любителей птиц города.







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