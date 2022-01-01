Максим Артамонов
В эту субботу пермяков приглашают на орнитологическую экскурсию на Красаве
Участие бесплатное, регистрироваться не надо
Сообщество «Бёрдинг в Перми» и региональное отделение Всероссийского Общества охраны природы приглашают пермяков 12 ноября на орнитологическую экскурсию в Пермский район.
Организаторы рекомендуют участникам одеваться теплее (будут остановки с наблюдением), с собой чай и сменную обувь — она нужна из-за глинистой дороги. Также участникам советуют брать бинокли и фотоаппараты. Сама экскурсия пройдёт на Красавинских прудах.
Участие бесплатное, предварительной регистрации не требуется.
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