На председателя ЖСК в Перми завели 11 уголовных дел Он подозревается в злостном неисполнении решения суда Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

У пермских судебных приставов на исполнении находится дело о взыскании с жилищно-строительного кооператива № 64 Свердловского района Перми долга в размере более 6 млн руб. в пользу ресурсоснабжающих организаций. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, несмотря на все меры принудительного взыскания, организация задолженность так и не погасила.

Более того, в ведомстве заявили, что председатель ЖСК неоднократно препятствовал исполнению судебных актов. И после каждого такого случая сотрудники ФССП составляли на него рапорты.

В конце концов, было принято решение о возбуждении в отношении председателя 11 уголовных дел по ч. 2 ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). В настоящее время все они соединены в одно производство.

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