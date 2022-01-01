Елена Синица В Пермском крае 12 ноября ожидаются туман и дождь со снегом Температура воздуха днём составит до +6° Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского ЦГМС, в субботу, 12 ноября, в Пермском крае ожидаются туман, дождь и мокрый снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По данным ведомства, в регионе ожидается облачная погода, ночью будут умеренные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман, днём прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.





Ветер будет ночью юго-западный 5-10 м/с, днём юго-западный, южный 7-12 м/с. Температура воздуха составит ночью −1…4°, днём +1…6°.

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