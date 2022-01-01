Елена Синица В Индустриальном районе Перми демонтировали фундаменты незаконных торговых объектов Средства на это выделили из бюджета города Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Индустриальном районе Перми расчищают площадки от фундаментов незаконных торговых объектов. Об этом сообщает администрация Перми.

На сегодняшний день демонтированы остатки фундаментов у 21 незаконного торгового объекта. В планах провести демонтаж фундаментов еще у двух объектов. В частности, работы коснулись улиц Мира, Карпинского, Космонавта Леонова, Стахановской, Геологов, Милиционера Власова, Чердынской, Нефтяников, Архитектора Свиязева, проспекта Декабристов.





Средства на это выделили из бюджета города.

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