Елена Синица
В Индустриальном районе Перми демонтировали фундаменты незаконных торговых объектов
Средства на это выделили из бюджета города
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В Индустриальном районе Перми расчищают площадки от фундаментов незаконных торговых объектов. Об этом сообщает администрация Перми.
На сегодняшний день демонтированы остатки фундаментов у 21 незаконного торгового объекта. В планах провести демонтаж фундаментов еще у двух объектов. В частности, работы коснулись улиц Мира, Карпинского, Космонавта Леонова, Стахановской, Геологов, Милиционера Власова, Чердынской, Нефтяников, Архитектора Свиязева, проспекта Декабристов.
Средства на это выделили из бюджета города.
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