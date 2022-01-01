Максим Артамонов В Пермском крае двух мужчин осудили на 12 и 17 лет за разбой, угон и убийство Они совершили преступления ещё в 2017 году Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми вынесен приговор в отношении двух мужчин, которых обвиняли в разбое, незаконном проникновении в жилище, угоне автомобиля и причинении смерти по неосторожности. Их осудили на 17 и 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

Как установил суд, в июле 2017 года житель Пермского края в сговоре со своим знакомым из Владимирской области. Вместе они напали на сотрудников одного из предприятий в Осе и похитили у них деньги. Мужчины проникли на территорию предприятия и напали на двух его сотрудников. Затем они связали работников и похитили из бухгалтерии 450 тыс. руб. Чтобы скрыться, они угнали автомобиль с территории неохраняемой стоянки, расположенной возле предприятия.

Также выяснилось, что в августе 2018 года один из осужденных в сговоре с неустановленными лицами решил совершить разбойное нападение на семью предпринимателей, проживающих в одном из населённых пунктов рядом с Чернушкой. Мужчины проникли в дом и напали на хозяина и его супругу. Они связали их и похитили деньги и ювелирные украшения на сумму свыше 220 тыс.руб. Связанный верёвками мужчина скончался от удушья до приезда медиков.

Все эти факты были установлены только в прошлом году, когда следователь и полиция получили доказательства, которые указывали на причастность к этим преступлениям двух мужчин.

По приговору суда обвиняемым назначено наказание в виде 17 и 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении двух неустановленных соучастников выделено в отдельное производство.

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