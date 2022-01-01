Елена Синица На Украине погиб военнослужащий из Бардымкого округа Прощание пройдёт 12 ноября Поделиться Твитнуть

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бардымского муниципального округа 29-летний Андрей Митряков. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на администрацию округа.

Поясняется, что Андрей Митряков за период военной службы был удостоен многочисленных наград. Он был женат, воспитывал двух дочерей. Сейчас его супруга ждёт третьего ребёнка.





Прощание с Андреем Митряковым пройдёт 12 ноября во Фролах.

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