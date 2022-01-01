Из Пермского края на службу в армию отправились 146 новобранцев Напутствовал призывников военком Александр Коковин Поделиться Твитнуть

Александр Коковин / фото: ВЕТТА

С Пермского краевого сборного пункта в войска для прохождения срочной службы в ВС РФ отправлена первая партия пермяков-новобранцев — 146 человек. Как сообщает ВЕТТА, 76 из них будут служить в военно-морском флоте, остальные в сухопутных войсках.

Перед отправкой новобранцев напутствовал военный комиссар Пермского края Александр Коковин. Ранее сообщалось, что он находится в госпитале на лечении, однако военком опроверг эту информацию: по его словам, он проходил плановую диспансеризацию.

Всего из Пермского края в осенний призыв отправятся служить 3 тыс. жителей Прикамья.

В связи с частичной мобилизацией осенний призыв в РФ в этом году стартовал на месяц позже, с 1 ноября. Власти неоднократно заявляли, что призванные на срочную службу не будут направляться в зону специальной военной операции.





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