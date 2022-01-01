Максим Артамонов
Военный комиссар Пермского края оказался в госпитале
Его временно замещает подполковник Олег Радостев
Обязанности военного комиссара Пермского края временно исполняет подполковник Олег Радостев. Об этом «Новому компаньону» сообщили в военном комиссариате региона и министерстве территориальной безопасности Пермского края. Действующий военком Александр Коковин сейчас находится в военном госпитале.
«На сегодняшний день обязанности военного комиссара исполняет подполковник Олег Радостев. Этого достаточно», — сообщили в военном комиссариате, отказавшись уточнить, с чем это связано.
В краевом министерстве территориальной безопасности рассказали, что «никаких кадровых перестановок нет» — это «плановое ежегодное обследование военнослужащего».
Александр Коковин отвечал, в том числе, за процесс мобилизации в Пермском крае. Коковин стал вторым высокопоставленным военным в регионе, который попал в больницу после объявленной в стране мобилизации.
Напомним, ранее глава краевого минтербеза Виктор Батмазов по поручению губернатора Пермского края побывал в учебных центрах в Свердловской и Тюменской области, а после этого оказался в больнице.
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