Максим Артамонов Военный комиссар Пермского края оказался в госпитале Его временно замещает подполковник Олег Радостев Поделиться Твитнуть

Военный комиссар Пермского края Александр Коковин. Скриншот прямого эфира

Обязанности военного комиссара Пермского края временно исполняет подполковник Олег Радостев. Об этом «Новому компаньону» сообщили в военном комиссариате региона и министерстве территориальной безопасности Пермского края. Действующий военком Александр Коковин сейчас находится в военном госпитале.



«На сегодняшний день обязанности военного комиссара исполняет подполковник Олег Радостев. Этого достаточно», — сообщили в военном комиссариате, отказавшись уточнить, с чем это связано.



В краевом министерстве территориальной безопасности рассказали, что «никаких кадровых перестановок нет» — это «плановое ежегодное обследование военнослужащего».



Александр Коковин отвечал, в том числе, за процесс мобилизации в Пермском крае. Коковин стал вторым высокопоставленным военным в регионе, который попал в больницу после объявленной в стране мобилизации.



Напомним, ранее глава краевого минтербеза Виктор Батмазов по поручению губернатора Пермского края побывал в учебных центрах в Свердловской и Тюменской области, а после этого оказался в больнице.







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