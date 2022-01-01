Елена Синица В Прикамье заметнее всего подорожали яйца, рыба и икра Подешевел сахар, консервы и гречневая крупа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае стоимость товаров в продовольственном секторе потребительского рынка в октябре увеличилась на 0,1%. Об этом сообщает Пермьстат.

По данным ведомства, наиболее заметно выросли в цене за яйца куриные (+9,1%), рыба охлаждённая и мороженная лососевых пород (+8,9%), икра лососевых рыб (+7,9%). В то же время солёные и копчёные деликатесные продукты из рыбы подорожали на 5,3%, мёд — на 3,9%, кулинарные изделия из птицы — на 3,8%.





При этом в октябре существенно дешевел сахар (на 5,6%), рыба солёная, маринованная, копчёная (4,1%), консервы овощные (на 3,8), крупа гречневая (на 3,6%), мясокопчёности (на 3,5%), соль пищевая (на 3,4%), напитки газированные (на 3,4%), кофе натуральный в зёрнах (на 3,3%).





Также выросли цены на одежду детскую (0,2-6,9%), женскую (0,2-5,4%), мужскую (0,3-3%), а также на меховые изделия (4,8%). Отдельные виды обуви подорожали на 0,4-9,5%. Прирост цен на мебель, телерадиотовары, электротовары и бытовые приборы составил 0,1-7,8%.





Помимо этого, на 22,1% подорожали пассажирские перевозки, на 10,1% — услуги междугородной связи, на 9,9% — городской телефонной связи. По данным ведомства, возросли цены на услуги городского автомобильного транспорта (4,2%), услуги зарубежного туризма (1,5%), санаторно-оздоровительных услуги (1,1%).

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