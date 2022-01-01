Елена Синица В Пермском крае ювелирные украшения подорожали на 50,9% Также заметно подорожали бумажно-беловые и парфюмерно-косметические товары Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе-октябре 2022 года наиболее заметно выросли в цене ювелирные изделия (+50,9%), бумажно-беловые (+33,6%), парфюмерно-косметические (28%), моющие и чистящие товары (+25,8%), а также нитки (+25,4%). Об этом сообщает Пермьстат.

Также строительные материалы в марте резко и одномоментно подорожали. При этом в последующие периоды цены росли более умеренно и даже снижались. В октябре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года строительные материалы подорожали более умеренно, на 13,6%.





Кроме этого, подешевели обрезные доски (на 3,2%) и металлочерепица (на 12,2%), цены на которые в 2021 году выросли в 1,7-1,9 раза. Более чем на 20% подорожали такие товары, как тарированный цемент, оконное стекло, кирпич, ламинат, керамическая плитка, мойки из нержавеющей стали.

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