Елена Синица В Перми случилось ДТП с тремя пострадавшими Виновник ДТП сбежал с места происшествия Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми сотрудники ГИБДД ищут свидетелей ДТП, в котором пострадало три человека. В числе пострадавших есть ребёнок.

Авария случилась ночью 31 октября на ул. Карпинского. Со стороны ул. Советской Армии в направлении ул. Рязанской ехал серый седан KIA Spectra.





Водитель вблизи дома по ул. Карпинского, 93 поехал по полосе с односторонним движением. В результате произошло столкновение с автомобилем Toyota Camry. После этого KIA отлетела на Volkswagen Jetta. Виновник ДТП сбежал с места происшествия.





В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры Volkswagen — 61-летний мужчина, 29-летняя женщина и 8-летний ребёнок.





Сотрудники ГИБДД просят очевидцев аварии позвонить по тел.: +7 (342) 246-79-00, (342) 261-99-99 или 102.

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