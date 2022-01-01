Молодёжный парламент Пермского края могут наделить правом законодательной инициативы Окончательное решение депутаты примут на ноябрьском пленарном заседании Заксобрания Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Молодёжный парламент Пермского края может получить право законодательной инициативы. Поправку в законопроект об изменении Устава Прикамья одобрили члены профильной рабочей группы. Об этом сообщает тг-канал Заксобрания региона.

Напомним, в первом чтении законопроект депутаты приняли на пленарном заседании в октябре. На ноябрь запланированы второе и третье чтения.

В ПФО правом законодательной инициативы пока обладают только Молодёжные парламенты в Мордовии, Нижегородской, Самарской и Оренбургской областях.

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