Молодёжный парламент Пермского края могут наделить правом законодательной инициативы
Окончательное решение депутаты примут на ноябрьском пленарном заседании Заксобрания
Молодёжный парламент Пермского края может получить право законодательной инициативы. Поправку в законопроект об изменении Устава Прикамья одобрили члены профильной рабочей группы. Об этом сообщает тг-канал Заксобрания региона.
Напомним, в первом чтении законопроект депутаты приняли на пленарном заседании в октябре. На ноябрь запланированы второе и третье чтения.
В ПФО правом законодательной инициативы пока обладают только Молодёжные парламенты в Мордовии, Нижегородской, Самарской и Оренбургской областях.
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