В Пермском крае прокуратура запретила размещать кладбище вблизи жилой застройки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Ординском районе Пермского края прокуратура не допустила размещение кладбища вблизи д. Мерекаи.

Установлено, что муниципалитет решил строить погост на одном из земельных участков недалеко от деревни. При этом чиновники не учли тот факт, что местность имеет наклон в сторону жилой застройки и садовых участков.

В надзорном органе отметили, что, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм, такое размещение недопустимо.

Главе Ординского муниципального округа объявлено предостережение.

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