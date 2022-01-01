За год посещаемость пермских торговых центров снизилась на 13% Поделиться Твитнуть

За десять месяцев 2022 года посещаемость пермских торговых центров упала на 13% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на компанию Focus Technologies.

Если сравнивать с цифрами 2019 года, то падение составило 26%.

Падение цифр, считают аналитики, вызвано снижением доходов россиян и меньшим количеством магазинов-якорей, в том числе международных брендов, ранее стабильно привлекавших посетителей.

При сохранении наблюдаемых тенденций по итогу 2022 года отставание от 2021 года может составить 9—12%, а от 2019 года — 25—26%.





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