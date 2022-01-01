Елена Синица Депутат Добрянской гордумы лишился мандата из-за сокрытия доходов супруги Иск в суд подал губернатор региона Дмитрий Махонин Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

Бывший депутат Добрянской гордумы Андрей Шитов лишился мандата из-за сокрытия доходов супруги. Об этом сообщает портал Properm.ru.

В июле Добрянский суд принял решение о лишении депутата мандата. В октябре Пермский краевой суд поддержал это решение. Истцом по этому делу был губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В качестве ответчиков выступали сам Андрей Шитов и дума Добрянки.





Причиной для иска стали предоставленные Шитовым неполные и недостоверные сведения о доходах и имуществе, в том числе и о доходах его супруги за 2019—2020 годы.

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