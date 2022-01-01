У работодателей в Перми китайский язык стал востребованнее французского и немецкого Вакансий, где требуется знание китайского, за год стало больше почти вдвое Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Аналитики рекрутинговой платформы SuperJob выяснили, какие языки сейчас пользуются спросом у работодателей Перми.

В топ-5 наиболее востребованных в вакансиях иностранных языков (в порядке убывания количества вакансий) вошли: английский, китайский, французский, немецкий, итальянский.

Отмечается, что вакансий, где требуется знание китайского, в Перми за год стало больше в 1,9 раза. Он опередил французский и немецкий. Испанский язык покинул топ-5, уступив позиции итальянскому.

На рынке труда чаще всего требуются говорящие на китайском менеджеры внешнеэкономической деятельности, специалисты по снабжению и закупкам, переводчики, менеджеры по продажам.





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