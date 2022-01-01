В Пермском крае с 14 ноября начнётся резкое похолодание Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Тёплая погода в Прикамье продержится до конца воскресенья, 13 ноября. Об этом сообщают специалисты Пермского ЦГМС.

Так, в пятницу, при небольших и умеренных дождях, температура в дневные часы по краю будет подниматься +2…+6º, в Перми — до +5º. В субботу может похолодать на один градус, снова пройдёт дождь, на севере со снегом.

В воскресенье температура воздуха ночью и днём ожидается на уровне −1…+4º, в Перми будет около +3º.

Однако к вечеру начнётся заток холодного воздуха в регион, и в понедельник, 14 ноября, температурный фон понизится и составит ночью и днём −7…−2º, в Перми около −4º, ожидается небольшой снег.

По предварительному прогнозу, во вторник и среду будет ещё холоднее.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.