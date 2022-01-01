Елена Синица В Прикамье более 20 компаний лишились статуса теплосетевых организаций Только 10 организаций соответствуют требованиям Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае более 20 компаний лишились статуса теплосетевых организаций. Об этом сообщает Пермское УФАС.

Как пояснили в ведомстве, с 1 сентября 2022 года владельцы тепловых сетей должны соответствовать определённым критериям, чтобы иметь статус теплосетевой организации.





К ним относятся характеристики теплосетевого имущества собственников, параметры тепловой нагрузки, наличие инфраструктуры (аварийно-диспетчерская служба, сайт).





В Пермском крае соответствовали этим критериям только 10 организаций. Ещё более 20 лишились статуса теплосетевой организации. Им УФАС настоятельно рекомендовало принять все необходимые меры для сохранения качественной транспортировки тепловых ресурсов до конечных потребителей.

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