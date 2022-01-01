Елена Синица На бульваре Гагарина из-под земли забил фонтан Причина — коммунальная авария Поделиться Твитнуть

фото: ветта

В Перми на пересечении ул. Макаренко и бульвара Гагарина из-под земли забил фонтан. Причина — коммунальная авария. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на очевидцев.

По мнению очевидцев, в скором времени на данном участке может образоваться провал. Сейчас к месту коммунальной аварии выехали специалисты «Новогор-Прикамье».

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