Елена Синица
На бульваре Гагарина из-под земли забил фонтан
Причина — коммунальная авария
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В Перми на пересечении ул. Макаренко и бульвара Гагарина из-под земли забил фонтан. Причина — коммунальная авария. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на очевидцев.
По мнению очевидцев, в скором времени на данном участке может образоваться провал. Сейчас к месту коммунальной аварии выехали специалисты «Новогор-Прикамье».
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