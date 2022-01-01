Елена Синица В Перми десятки домов в ближайшие дни останутся без холодной воды Отключения коснутся трёх районов города Поделиться Твитнуть

В Перми десятки домов в ближайшие дни останутся без холодной воды. Отключения коснутся трёх районов города: Ленинского, Индустриального и Дзержинского. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на «Новогор-Прикамье».

Так, 11 ноября с 10:00 до 18:00 холодной воды не будет в домах по ул. Борчанинова, 65б, ул. Крылова, 1, 4, 24, ул. Подгорной, 67, ул. Пушкина, 108, 108а, 110, 112, 114, 116а, 116б, 116в.





Затем 12 ноября с 09:00 до 19:00 отключение запланировано в домах по ул. Малкова, 26, 26/1, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 30, 30а и ул. Рабочей, 9 и 199.





С полным списком домов, которых коснётся отключение, можно ознакомиться здесь.

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