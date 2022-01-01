В Прикамье коронавирусом заразились ещё 218 человек Двое скончались Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 218 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 83 жителя в возрасте 60 лет и старше. Госпитализированы 26 человек, 304 пациента выздоровели, двое скончались.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми, Березниках и Нытвенском округе.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 445 783. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9078 чел.

В минздраве Прикамья напомнили, что лучшей профилактикой заболевания остаётся вакцинация. На сегодня в крае имеется 216 854 комплекта вакцин от COVID-19.





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