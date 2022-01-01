Елена Синица
Резервный фонд Пермского края может увеличиться до 1,5 млрд рублей
Это необходимо для обеспечения устойчивости бюджета
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Власти Пермского края предложили увеличить резервный фонд региона на 1 млрд руб. Соответствующую поправку в проект бюджета на 2023-2025 годы внёс губернатор края Дмитрий Махонин.
Как говорится в таблице поправок, увеличение фонда необходимо для обеспечения устойчивости бюджета «в условиях текущей экономической нестабильности и внешнего санкционного давления, а также обеспечения непредвиденных расходов».
Пополнить резервный фонд региона предлагается за счёт уменьшения расходов на обслуживание государственного долга Пермского края.
Таким образом, в случае принятия поправок, резервный фонд региона составит 1,5 млрд руб.
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