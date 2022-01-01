Елена Синица Резервный фонд Пермского края может увеличиться до 1,5 млрд рублей Это необходимо для обеспечения устойчивости бюджета Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Пермского края предложили увеличить резервный фонд региона на 1 млрд руб. Соответствующую поправку в проект бюджета на 2023-2025 годы внёс губернатор края Дмитрий Махонин.

Как говорится в таблице поправок, увеличение фонда необходимо для обеспечения устойчивости бюджета «в условиях текущей экономической нестабильности и внешнего санкционного давления, а также обеспечения непредвиденных расходов».





Пополнить резервный фонд региона предлагается за счёт уменьшения расходов на обслуживание государственного долга Пермского края.





Таким образом, в случае принятия поправок, резервный фонд региона составит 1,5 млрд руб.

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