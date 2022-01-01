Партийный десант «Единой России» продолжает мониторинг объектов Народной программы партии Поделиться Твитнуть

Актив регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края вместе с представителями органов власти и общественности ведут постоянный контроль строительства и ремонта объектов, входящих в Народную программу партии. Практически ежедневно «Партийный десант» проверяет такие объекты в муниципалитетах Пермского края.

Так, 9 ноября представители «Партийного десанта» из местного отделения партии «Единая Россия» Индустриального района Перми вместе с главой города Алексеем Дёмкиным приняли участие в проверке целого ряда объектов в районе.

Они проверили ход работ по строительству муниципального дома по ул. Чайковского, 11 для расселения людей из аварийного жилья, посетили обновлённый сквер у Пермского дома народного творчества «Губерния», где были установлены новые лавочки, цветники и дорожки. Вместе с жителями домов по улице Советской Армии 33, 33/1, 33/2, оценили выполненные работы по благоустройству дворовой территории по муниципальной программе «Формирование современной городской среды»: здесь в этом году обновили проезд, тротуар и установили современную контейнерную площадку. Посетили сквер на пересечении улиц Капитана Гастелло и Левченко, который появился благодаря активистам ТОС «Стахановский» и победе в конкурсе инициативных проектов.

Также во время выезда обсудили проект реконструкции площади перед ДК им. Гагарина, центральной точкой которой станет амфитеатр с фонтаном. Работы на площади запланированы на 2023-2024 годы. Завершился выезд встречей с общественностью Индустриального района, на которой шла речь об изменениях, необходимых для более комфортной жизни в районе.

«Такие выезды очень важны, ведь мы на месте смотрим и анализируем ситуацию, разговариваем с горожанами и обсуждаем их мнения и предложения. Всё это помогает более предметно подходить к решению вопросов и делать жизнь в нашем городе лучше», - говорит председатель Пермской городской Думы (фракция «Единой России») Дмитрий Малютин.

Ранее «Партийный десант» принимал участие в проверке выполнения ремонтных работ на ряде объектов в муниципалитетах Пермского края.

В частности, 8 ноября члены местного отделения партии, представители общественности и администрации Соликамского городского округа приняли участие в приёмке после ремонта дороги на ул. 1 Мая от ул. Калийная до ул. Парижской Коммуны. Работы выполнены в полном объёме, недостатков не выявлено, дорога принята в эксплуатацию.

В тот же день «Партийный десант» проверил, как прошло обновление Центра культурного развития в пос. Скальный Чусовского округа. В рамках проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» этот сельский дом культуры получил возможность обновить материально-техническую базу. Получена световая, звуковая техника – всего 14 наименований.

Днём ранее, 7 ноября, представители «Партийного десанта» приняли участие в официальном открытии сельского клуба дер. Липовая Лысьвенского муниципального округа. Клуб открылся после ремонта, который был сделан также в рамках реализации партпроекта «Культура малой Родины». В течение всего времени проведения ремонта актив партии следил за ходом работ. И вот обновлённое учреждение культуры вновь открылось, приветствуя посетителей концертом.

Напомним, что в рамках проекта «Партийный десант» представители отделения партии «Единой России» контролируют выполнение Народной программы партии. Депутаты и активисты партии организуют мониторинг готовности социально значимых объектов на территории Соликамского городского округа, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников.

По сообщению пресс-службы партии «Единая Россия»

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