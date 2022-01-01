Максим Артамонов
В Перми неизвестные сообщают о минировании зданий судов
По предварительной информации, угрозы нет
С утра 10 ноября в дежурные службы Перми поступают сообщения от неизвестных о минировании зданий судов. Об этом "Новому компаньону" сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.
«Сотрудники МВД и Росгвардии проводят проверку. По предварительной информации, угрозы нет», — пояснили в ведомстве.
В минтербезе напомнили, что за ложные сообщения об угрозе террористических актов предусмотрена уголовная ответственность.
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