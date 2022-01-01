В Прикамье создаётся фармацевтический кластер «Парма» Часть лекарственных препаратов будет предназначена для профилактики и лечения социально значимых заболеваний Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Правительство Пермского края, Пермский научно-образовательный центр «Рациональное недропользование» (НОЦ) и Пермская государственная фармацевтическая академия 9 ноября заключили трёхстороннее соглашение о создании в регионе Центра кластерного развития фармацевтической отрасли «Парма». На площадке специализированной выставки-форума «МедФарм-2022» документ подписали губернатор Дмитрий Махонин, директор НОЦ Павел Илюшин и ректор фармакадемии Владимир Лужанин.

Планируется разработка новых лекарственных средств и научно-технологической продукции, а также подготовка специалистов для фармацевтики и смежных отраслей в системах высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.

Глава региона отметил, что разработки в области добычи и переработки полезных ископаемых — лишь одно из направлений деятельности НОЦ «Рациональное недропользование». В число приоритетных также входит проект «Инновационные фармацевтические технологии». Это сфера, которая крайне важна для страны в текущих экономических и геополитических условиях.

«Мы с вами понимаем, что эта отрасль сегодня является одной из стратегически значимых, в том числе в части импортозамещения. Сейчас рынки сильно меняются, трансформируются. В очередной раз повторю, что всё это — окно возможностей для российских фармкомпаний, это условия, в которых они могут занять и осваивать новые для них рыночные ниши. В числе индустриальных партнёров нашего НОЦ есть лучшие вузы страны и наши химические компании, а значит, имеются и хорошие перспективы для развития фармотрасли. Сейчас мы объединяем все наши усилия, благодаря чему в рамках НОЦа будут создаваться новые разработки. По словам экспертов, это будут лекарственные препараты как для профилактики и лечения заболеваний у людей, так и для применения в ветеринарии. Кроме того, планируется создание биодобавок, а также других перспективных направлений, для развития которых сегодня очень нужны научные разработки», — заявил Дмитрий Махонин.

Павел Илюшин обратил внимание, что в развитии инновационных химических и фармацевтических технологий Пермский НОЦ уже эффективно взаимодействует с фармацевтической академией. «По результатам 2022 года нами совместно разработаны новые активные фармсубстанции, которые будут использованы при изготовлении лекарственных препаратов. Также у нас проходят опытные разработки препаратов, созданных в сотрудничестве с АО «Медисорб», которые в ближайшем будущем уже должны выйти на рынок», — отметил он.

Владимир Лужанин рассказал, что школа химического синтеза является самой сильной стороной Пермской государственной фармацевтической академии, которая в эти дни отмечает 85-летие.

«Мы абсолютно точно понимаем, что тот потенциал, который у нас есть, необходимо реализовывать. В настоящее время у нас имеется портфель из более 150 патентов. Кроме того, целый ряд государственных программ в рамках политики импортозамещения поддерживают научные исследования по разработке и производству новых лекарственных препаратов. Считаю, что благодаря соглашению и при объединении наших ресурсов в ближайшее время на отечественном фармрынке появятся препараты, разработанные и произведенные в Перми», — отметил ректор.

Глава вуза особо подчеркнул, что прежде всего это будут препараты для лечения социально значимых заболеваний — сердечно-сосудистых и онкологических.

Он сообщил также, что фармакадемия разрабатывает технологии создания лекарственных препаратов с целью внутриаптечного производства для педиатрической практики. Это позволит в будущем возродить и масштабировать в регионе выпуск фармацевтами аптек ряда лекарств в различных формах.

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