В октябре жители Пермского края построили более тысячи домов Средняя площадь жилья уменьшилась до 125 кв.м Поделиться Твитнуть

В Управлении Росреестра по Пермскому краю в октябре зарегистрировали 1011 индивидуальных жилых домов общей площадью 127 637 кв.м, сообщили в ведомстве.

Лидером по числу построенных домов стал Пермский МО — 311, на втором месте город Пермь — 119, на третьем — Добрянский ГО — 58.

Отмечается, что 337 домов построено из дерева, 250 — из блоков.

Чаще всего жители края строят двухэтажные дома (56%), одноэтажные (41%) и только 3% — трехэтажные.

Средняя площадь дома составляет 125 кв.м. По сравнению с началом года она уменьшилась на 13-15 кв.м.

Тренд на компактное жилье является общероссийским. Причины — рост себестоимости строительства и сокращение платежеспособного спроса.

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