Среди предприятий Перми объявлен конкурс на лучшее оформление к Новому году Конкурс пройдёт 25-й раз Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Департамент экономики и промышленной политики администрации Перми объявил конкурс на лучшее оформление предприятий к Новому году.

Он будет проводиться в два этапа: с 20 ноября по 18 декабря конкурсантов будут отбирать районные администрации, затем до 29 декабря победителей определит оргкомитет по подготовке и проведению конкурса.

Принять участие в конкурсе могут предприятия сферы потребительского рынка и промышленности. Участники будут разделены по группам в зависимости от численности сотрудников и площади торговых объектов. Отдельные номинации предусмотрены для рынков и ярмарок, предприятий общественного питания, автосервисов.

Обязательное условие участия в конкурсе — световое оформление входных зон и прилегающих территорий.

Победители конкурса будут награждены дипломами и подарками, а участники — почётными дипломами и сувенирами.

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