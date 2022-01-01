В Прикамье экс-чиновника осудят за непригодное жильё для сирот Поделиться Твитнуть

Прокуратурой Пермского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего замглавы администрации Косинского муниципального округа Прикамья.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, чиновник обвиняется в халатности, повлекшей нарушение законных интересов детей-сирот.

По версии следствия, в декабре 2019 года между Косинской администрацией и ИП был заключён контракт на приобретение четырёх помещений для обеспечения жильём детей, оставшихся без попечения родителей.

Обвиняемый был председателем комиссии по приёмке жилья, но, проявив преступную беспечность, не обеспечил обязательное участие в комиссии специалистов контрольно-надзорных органов. В итоге в ходе проведения осмотра помещений не были выявлены грубые нарушения, допущенные при строительстве.

Таким образом сирот поселили в непригодные для проживания квартиры, а бюджету муниципалитета был причинён ущерб на сумму более 4 млн руб.

Уголовное дело будет рассмотрено по существу в Косинском райсуде.

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