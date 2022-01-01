Максим Артамонов В прикамском минтербезе отчитались о блокировке telergam-каналов с «деструктивным контентом» Они пропагандировали употребление психоактивных веществ, ЛГБТ и продажу наркотиков Поделиться Твитнуть

В краевом минтербезе отчитались о работе отдела информационной безопасности детской и молодежной среды в сети Интернет за прошлую неделю. Так, Роскомнадзор с подачи чиновников ведомства заблокировал одну страницу в соцсети «ВКонтакте», которая пропагандирует употребление психоактивных веществ (из 1175 подписчиков пятеро были жителями Пермского края).

Также был заблокирован один telegram-канал «онлайн-казино», один канал, поддерживающий идеологию национализма, и один сайт продажи наркотиков.

Кроме того, минтербез направил в Роскомнадзор семь сообщений о выявленном контенте, пропагандирующем ЛГБТ. Из них было три telegram-канала, три сообщества во «ВКонтакте» и один сайт.

По всем этим фактам сейчас проводится проверка.

Напомним, специальный отдел при минтеребезе заработал в январе этого года. Он занимается выявлением опасного и деструктивного контента в соцсетях детей и подростков. Получаемые данные оперативно направляются в УФСБ России по Пермскому краю, ГУ МВД России по Пермскому краю, краевой минобр, региональную комиссию по делам несовершеннолетних, Роскомнадзор и модераторам социальных сетей.

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